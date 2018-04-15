Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’cü isimlerin iddianamesini yazdığı 28 Şubat kumpas davasında verilen müebbet hapis cezalarını savundu. Davada yargılanan isimlerin hesap verdiğini öne süren Yıldırım “Hiçbir şey karşılıksız kalmaz er veya geç hesabı sorulur” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın hedefinde Suriye hükümeti de vardı.





Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6’ıncı Olağan İlçe Kongresinde konuştu. İddianamesini FETÖ’cü savcıların yazdığı 28 Şubat kumpas davasını savundu.



Yıldırım, FETÖ’nün de desteklediği müebbet kararların değindi “Hesabı soruldu” dedi.



Yıldırım, Atlantik cephesinin Suriye’ye saldırılarına da destek çıktı.



PKK/PYD’ye terör koridoru kurmak isteyen Amerika’nın hedef aldığı Suriye hükümetine “Katil” dedi.







ulusal.com.tr 28 Şubat kumpasını destekledi, emperyalist saldırıya direnen Suriye hükümetini hedef aldı.Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6’ıncı Olağan İlçe Kongresinde konuştu. İddianamesini FETÖ’cü savcıların yazdığı 28 Şubat kumpas davasını savundu.Yıldırım, FETÖ’nün de desteklediği müebbet kararların değindi “Hesabı soruldu” dedi.Yıldırım, Atlantik cephesinin Suriye’ye saldırılarına da destek çıktı.PKK/PYD’ye terör koridoru kurmak isteyen Amerika’nın hedef aldığı Suriye hükümetine “Katil” dedi.