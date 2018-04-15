28 Şubat kumpasını destekledi, emperyalist saldırıya direnen Suriye hükümetini hedef aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6’ıncı Olağan İlçe Kongresinde konuştu. İddianamesini FETÖ’cü savcıların yazdığı 28 Şubat kumpas davasını savundu.
Yıldırım, FETÖ’nün de desteklediği müebbet kararların değindi “Hesabı soruldu” dedi.
Yıldırım, Atlantik cephesinin Suriye’ye saldırılarına da destek çıktı.
PKK/PYD’ye terör koridoru kurmak isteyen Amerika’nın hedef aldığı Suriye hükümetine “Katil” dedi.
ulusal.com.tr
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