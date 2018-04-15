İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

28 Şubat kumpasını destekledi, Suriye hükümetini hedef aldı

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’cü isimlerin iddianamesini yazdığı 28 Şubat kumpas davasında verilen müebbet hapis cezalarını savundu. Davada yargılanan isimlerin hesap verdiğini öne süren Yıldırım “Hiçbir şey karşılıksız kalmaz er veya geç hesabı sorulur” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın hedefinde Suriye hükümeti de vardı.

28 Şubat kumpasını destekledi, Suriye hükümetini hedef aldı
28 Şubat kumpasını destekledi, emperyalist saldırıya direnen Suriye hükümetini hedef aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6’ıncı Olağan İlçe Kongresinde konuştu. İddianamesini FETÖ’cü savcıların yazdığı 28 Şubat kumpas davasını savundu.

Yıldırım, FETÖ’nün de desteklediği müebbet kararların değindi “Hesabı soruldu” dedi.

Yıldırım, Atlantik cephesinin Suriye’ye saldırılarına da destek çıktı.

PKK/PYD’ye terör koridoru kurmak isteyen Amerika’nın hedef aldığı Suriye hükümetine “Katil” dedi.



ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.