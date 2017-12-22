28 Şubat davasında savcının müebbet hapis cezası istemesi tartışmalara neden oldu. Savcının talebine dayanak olarak gösterdiği "Darbe yapılmıştır" tezinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan dava avukatları, istenen cezaların FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Vatan Partisi de sanıklar aleyhinde tavır alan AKP kurmaylarına tepki gösterdi.

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FETÖ'cü bir savcının yazdığı iddianameyle 28 Şubat davasında 60 sanık hakkında müebbet hapis cezası istenmesi tepki topladı.



Dava avukatlarına göre, sanıklara ceza istemi bir FETÖ talebi.



Avukatlar, mütalaayı veren duruşma savcısının dayanak sağladığı "Darbe yapılmıştır" tezinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem'den geldi. Sanıklar aleyhinde tavır alan AKP'yi eleştiren Senem, müebbet isteyen savcıya da sert yüklendi.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Uğur Marangoz

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