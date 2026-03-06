280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?
Ticaret Bakanlığı, sahte mühür ve sahte karekod barındıran standart dışı APP plakaları kullanan sürücülere yönelik ağır yaptırımları duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, sahte mühür ve sahte karekod kullanılarak kalın puntolu ve vernikli şekilde basılan APP plakalara karşı harekete geçti.
Uygulama kapsamında standart dışı bu plakaları kullanan sürücüler ağır yaptırımlarla karşılaşıyor.
Denetimlerde sahte plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ilk yakalanmada 140 bin TL, tekrarı durumunda ise 280 bin TL’ye kadar para cezası kesiliyor. İdari para cezasının yanı sıra, bu plakaları kullanan araçlar doğrudan trafikten men ediliyor.
APP PLAKA NEDİR?
Trafik yönetmeliğine göre araç plakalarının belirli ölçü ve yazı tiplerinde olması zorunlu tutuluyor. Bu nedenle yasal kabul edilmeyen ve cezai yaptırıma tabi olan bu standart dışı plakalar, "Avrupa Pres Plaka" anlamına geliyor.
Tamamen estetik amaçlarla tercih edilen APP plakalar, harf ve rakamların kalınlaştırıldığı veya ölçülerinin değiştirildiği özel tasarımlı modellerden oluşuyor.
Sahte veya APP plaka kullanan sürücülerin cezai yaptırımlardan kaçınmak için bu plakaları derhal araçlarından çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçiş yapması gerekiyor. Sahte ve APP plaka kullanmak yasalara göre suç teşkil ediyor.
YENİ PLAKA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Araç sahiplerinden, ellerinde orijinal plakaları bulunanların APP plakaları söküp imha etmesi ve orijinal plakalarını araçlarına takması yeterli oluyor.
Ancak elinde orijinal plakası bulunmayan sürücülerin yeni plaka için resmi başvuru yapması şart.
2026 yılı düzenlemelerine göre, plaka basım süreci artık tamamen noterler ve Şoförler Odası üzerinden yürütülüyor.
Orijinal plakası olmayan sürücülerin, araç ruhsatı ve kimlikleriyle birlikte herhangi bir notere gitmesi gerekiyor.
Noter, sistem üzerinden mevcut plakanın kayıp kaydını oluşturuyor ve araç sahibine yeni bir plaka basım belgesi teslim ediyor. Süreçte, eğer aracın tek plakası kayıpsa genellikle aynı numara üzerinden yeni basım yapılıyor.
Ancak bir güvenlik riski tespit edilirse veya her iki plaka birden kayıpsa, sistem numara değişikliğini zorunlu kılabiliyor. Sürücüler, noterden aldıkları belge ile bölgelerindeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek dakikalar içinde yeni, karekodlu ve mühürlü plakalarını teslim alabiliyor.