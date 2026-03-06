280 bin TL ceza ve 5 yıl hapis riski! Trafikte APP plaka devri kapandı: APP Plaka nedir, nasıl değiştirilir?

Ancak bir güvenlik riski tespit edilirse veya her iki plaka birden kayıpsa, sistem numara değişikliğini zorunlu kılabiliyor. Sürücüler, noterden aldıkları belge ile bölgelerindeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek dakikalar içinde yeni, karekodlu ve mühürlü plakalarını teslim alabiliyor.