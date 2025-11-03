29 cana mezar olan 'Masquerade' davası: 2000 m2'lik yere 350 m2 ruhsat alınmış!

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024 tarihinde bir gece kulübünde yürütülen tadilat esnasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu toplam 22 sanık, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, hapiste bulunan 4 tutuklu sanığın yanı sıra, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları iştirak etti. Duruşmaya fiziken katılamayan bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise bağlantıyı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sağladı.

AİLELERDEN "BU BİR KAZA DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ" HAYKIRIŞI

Duruşmanın başlamasından evvel, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukat Ahmet Ergin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Faciada 17 yaşında ölen Efe Demir'in babası Adem Demir, 11. celsesi yapılan davanın artık en kısa sürede karara bağlanması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Baba Demir, olayın kaza olmadığını vurgulayarak, "Bu, bir kaza değil. Bunun bir iş kazası olması için orda yapılan tadilat çalışmasının mevzuat veya hukuka uygun olması gerekiyor ama baktığımız zaman burada hiçbir şey ne hukuka ne mevzuatına uygun. Özellikle de iş güvenliği adı altında hiçbir şeyin usulüne uygun yapılmadığı bariz belli. Bu yüzden 'hak, hukuk, adalet' diyoruz." sözlerini kullandı.

"BİZ KARTALKAYA'DAKİ GİBİ BİR ADALET İSTİYORUZ"

Faciada ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya ise "Adalet eğer herkes için eşit işlemiyorsa adalet değildir. Biz Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz. Bu duruşmada da inşallah öyle bir şey çıkar. Bilirkişi raporunda işletmeciler kusurlu görülmemiş, çok az kusurlu görülmüş, neredeyse orada çalışanlar suçlu görülmüş. Bu çok acı bir şey." şeklinde konuştu. Hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın babası Bayram Aladağ ise soruşturma sırasında ortaya çıkan çarpıcı bir detaya dikkat çekti. Baba Aladağ, tadilat yapılan yerin 2 bin metrekare olduğunu, ancak alınan tadilat ruhsatının sadece 350 metrekarelik bir alanı kapsadığını, buna rağmen "hiçbir belediye yetkilisinin tutuklanmadığını" ifade etti.

Ailelerin avukatlarından Ahmet Ergin de 29 kişinin can verdiği yangının üstünden 1,5 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlattı. Ergin, dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporunun, yangının çıkış sebebi ve kaçış yollarının bulunmaması gibi nedenleri kısmen de olsa ortaya koyduğunu belirtti.

Ancak Ergin, raporun "kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin inceleme gereği duyulmadığını" ve konunun idare hukukunun konusu olarak görüldüğünü aktardı. Raporda ayrıca, "gece kulübünün sahibinin ise işlere fazla karışmadığı, işi yürütenin başka kişiler olduğu" yönünde bir değerlendirme yapıldığını da iletti. Bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu savunan Ergin, "Biz Kartalkaya'nın milat olmasını istiyoruz. Bu dosya, ona en yakın dosya. Her ikisi de yangın. Çıkış sebepleri, birisi mutfak, birisi kaynak makinesi ya da başka bir şey olabilir." şeklinde konuştu. Avukat Ergin, sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizdi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR VE İSTENEN CEZALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 2 Nisan 2024 günü saat 12.35 sularında "Masquerade" isimli iş yerinde bir yangının başladığı, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı ancak yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği detaylandırılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan ile dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ve Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan olduğu, mesul müdürün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası almaları isteniyor.

Dava ile birleştirilen bir başka dosya kapsamında ise Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet; İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz; eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu; eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ; eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk ve belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ile Uğur Türkyılmaz sanık sandalyesinde. Bu sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.