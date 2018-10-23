Türkiye'nin farklı merkezlerinde 29 Ekim heyecanını yaymaya başladılar. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yurt genelinde Andımız’ı manşetine taşıyan Aydınlık Gazetesini halka ulaştırdı ve vatandaşları 29 Ekim’de yapacakları “Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşüne davet etti.

Danıştay 8. Dairesinin ‘Andımız okutulsun’ kararı üzerine TGB, otuzu aşkın şehir meydanında basın açıklaması yaparak Andımız’ı halkla beraber okudu. Gençler, basın açıklamalarının ardından “Cumhuriyetine, Emeğine, Geleceğine, Türkiye’ye sahip çık” sloganıyla düzenledikleri 29 Ekim yürüyüşünün bildirilerini dağıttı ve üniversitelerde ve liselerde hep bir ağızdan okunan Andımız’ı manşetine taşıyan Aydınlık Gazetesini halka ulaştırdı.



‘ON BİNLERLE ANITKABİR’E’



TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, Türkiye’nin dört bir yanında süren 29 Ekim çalışmalarını şöyle anlattı: “29 Ekim çalışmaları gümbür gümbür ilerlerken tüm illerde genel üye toplantıları ve buluşmalarla yeni arkadaşlarımızı aramıza katıyoruz. Danıştay kararını verdiği andan itibaren refleks göstererek üniversiteleri, liseleri ve şehir meydanlarını Andımızı okuyarak inlettik. Şimdi aynı kararlılıkla binler, on binler olarak Anıtkabir’e yapacağımız 29 Ekim yürüyüşünde Andımızı okuma görevini yerine getireceğiz. Atatürkçü vatansever tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı yürüyüşümüze bekliyoruz.”



“Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşü, 29 Ekim günü saat 13.00’te Güvenpark’tan başlayarak Anıtkabir’e yapılacak.





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