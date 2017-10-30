Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

29 Ekim coşkusu tüm yurtta Cumhuriyet rüzgarı estirdi

29 Ekim coşkusu tüm yurtta Cumhuriyet rüzgarı estirdi. Yediden yetmişe herkesin katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte Siirt'ten Marmaris'e o coşkulu anlar.

29 Ekim coşkusu tüm yurtta Cumhuriyet rüzgarı estirdi

Cumhuriyetin 94. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi. 

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşün ön sıralarında bulunan Efe Kıyafeti giymiş kızlar dikkat çekti. 

Çanakkale yediden yetmişe herkes bayraklarıyla meydanda buluştu. Ellerinde fenerlerle uzun bir yürüyüş gerçekleştirildi. Havadan çekilen görüntüler hayranlık uyandırdı.

Balıkesir'de ki kutlama ise  "Atatürk'ün "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden ilhamla gerçekleştirildi. Biraraya gelen binlerce bisikletli ve motorsikletli Cumhuriyet bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu. Sürüş tamamlandıktan sonra bisiklet ve motosiklet sevdalıları İstiklal marşını okudu. 

Bursa'da yapılan kutlama sonrası binlerce kişi meydanda toplandı.  Kıraç konseri ilgiyle izlendi. 

Tekirdağ kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş kortejinde Albayrak dalgalandırıldı. Bisikletli yaya demeden yürüyüş kortejine ellerinde albayrakla katıldılar. Cumhuriyet için yürüdüler. Bir grup genç kutlamada yöresel oyunlarını oynadı.

Siirt'te askerler araçlarla tören alanından geçtiler. Kutlamalar  kapsamında gençler yöresel kıyafetlerini giydi ve halay çekti.

Marmaris'te dalgalanan bayraklarla herkes kutlamadaydı. Kutlamada bisiklet surüşü gerçekleşti. Sırtlarında albayrak taşıdılar. Etkinlik, bando takımının verdiği konserle son buldu.

İstanbul Avcılar'da kutlamalar bando gösterisiyle başladı. Yürüyüş kortejiyle devam etti. Bir grup bisikletli korteje eşlik etti. Bir vatandaş yürüyüşe atının üstünde elinde bayrağıyla geldi. Gazilerinde katıldığı yürüyüş coşkuyla kutlandı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #29 ekim
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan: Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak
Sonraki Haber
Burhan Kuzu Meclis Başkanlığı istiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.