29 Ekim coşkusu tüm yurtta Cumhuriyet rüzgarı estirdi. Yediden yetmişe herkesin katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte Siirt'ten Marmaris'e o coşkulu anlar.

Cumhuriyetin 94. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi.



Antalya'nın Kumluca ilçesinde yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşün ön sıralarında bulunan Efe Kıyafeti giymiş kızlar dikkat çekti.



Çanakkale yediden yetmişe herkes bayraklarıyla meydanda buluştu. Ellerinde fenerlerle uzun bir yürüyüş gerçekleştirildi. Havadan çekilen görüntüler hayranlık uyandırdı.



Balıkesir'de ki kutlama ise "Atatürk'ün "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden ilhamla gerçekleştirildi. Biraraya gelen binlerce bisikletli ve motorsikletli Cumhuriyet bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu. Sürüş tamamlandıktan sonra bisiklet ve motosiklet sevdalıları İstiklal marşını okudu.



Bursa'da yapılan kutlama sonrası binlerce kişi meydanda toplandı. Kıraç konseri ilgiyle izlendi.





Tekirdağ kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş kortejinde Albayrak dalgalandırıldı. Bisikletli yaya demeden yürüyüş kortejine ellerinde albayrakla katıldılar. Cumhuriyet için yürüdüler. Bir grup genç kutlamada yöresel oyunlarını oynadı.Siirt'te askerler araçlarla tören alanından geçtiler. Kutlamalar kapsamında gençler yöresel kıyafetlerini giydi ve halay çekti.Marmaris'te dalgalanan bayraklarla herkes kutlamadaydı. Kutlamada bisiklet surüşü gerçekleşti. Sırtlarında albayrak taşıdılar. Etkinlik, bando takımının verdiği konserle son buldu.İstanbul Avcılar'da kutlamalar bando gösterisiyle başladı. Yürüyüş kortejiyle devam etti. Bir grup bisikletli korteje eşlik etti. Bir vatandaş yürüyüşe atının üstünde elinde bayrağıyla geldi. Gazilerinde katıldığı yürüyüş coşkuyla kutlandı.