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29 Ekim coşkusu yurdun dört bir yanını sardı

29 Ekim coşkusu yurdun dört bir yanını sardı. Birlik ve beraberlik mesajları alanlardaki yurttaşları birleştirdi. İşte yurt genelindeki kutlamalardan görüntüler...

29 Ekim coşkusu yurdun dört bir yanını sardı

Antalya'da Cumhuriyet coşkusu bir gün önce başladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu, Konyaaltı caddesindeki varyantta fener alayı düzenledi.

Binlerce Antalyalı bayrak, Atatürk fotoğrafları ve dövizler taşıdı.

Etkinlik, Bulutsuzluk Özlemi ve Sümer Ezgü'nün konserleriyle sona erdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ise 4 bin kişi saat 19.23'de aynı anda zeybek oynadı.


Yaklaşık 10 dakika süren gösterinin ardından, koreografi ve Atatürk'ün renkli kalpaklı portresi oluşturuldu.

Karabük'ta ise Özel Tim sokakları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla inletti.

Vatandaşlar alkışlarla yürüyüşe destek oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #29 ekim #cumhuriyet bayramı
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