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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Avcılar'da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü Avcılar’da düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle meydanlardaki yerini aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Avcılar'da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü Avcılar’da düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle meydanlardaki yerini aldı.

Marmara Caddesi’nde toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa evlerinin pencerelerinden el sallayan ve alkışlayan vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ”Bütün Avcılar halkı ve aynı zamanda da bando takımlarımızla herkes hazır bir şekilde spor kulüplerimizle hep birlikte Avcılar’da büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 94. Yılını kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti kuran ve bize emanet edenlere onurla gururla minnetle anacağız. Avcılar’dan hep bir ağızdan haykıracağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Avcılar Atatürk Evi’nde son bulan yürüyüşün ardından Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kürsüde vatandaşlara hitap ederek herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Program coşkulu kalabalığın hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı’nı okuması ve Avcılar Belediyesi çocuk dans topluluğunun Zeybek, Antep yöresi ve ardından Kafkas oyunları gösterisini sergilemesiyle sona erdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #avcılar #cumhuriyet bayramı #29 ekim
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