Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü Avcılar’da düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle meydanlardaki yerini aldı.
Marmara Caddesi’nde toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa evlerinin pencerelerinden el sallayan ve alkışlayan vatandaşlar da destek verdi.
Avcılar Atatürk Evi’nde son bulan yürüyüşün ardından Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli kürsüde vatandaşlara hitap ederek herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Program coşkulu kalabalığın hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı’nı okuması ve Avcılar Belediyesi çocuk dans topluluğunun Zeybek, Antep yöresi ve ardından Kafkas oyunları gösterisini sergilemesiyle sona erdi.