Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü Avcılar’da düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle meydanlardaki yerini aldı.

Cumhuriyetin 94’üncü yıl dönümü Avcılar’da düzenlenen yürüyüş programı ile kutlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle meydanlardaki yerini aldı.



Marmara Caddesi’nde toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa evlerinin pencerelerinden el sallayan ve alkışlayan vatandaşlar da destek verdi.



