Artvin, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt ve Ordu'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Gazneli, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Tören, protokoldekilerin kurumları adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerince hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim sergisi açıldı, ildeki müzik öğretmenleri müzik dinletisi sundu.



Müzik dinletisinin ardından Vali Doğanay, herkesin bayramını kutlayarak, öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.



Gümüşhane



Gümüşhane Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, anıta çelenk sundu.



Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, gaziler, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.



Bayburt



Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törende, büste çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Çelenk sunma törenine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Gümüşhane-Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.



Ordu



Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Trabzon



Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler yapıldı.



Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na, Vali Yücel Yavuz tarafından çelenk sunuldu. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Etkinlikler kapsamında, kamu kurumu yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.



Valilik binası önünden başlayan yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar devam etti.



