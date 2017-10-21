29 Ekim kutlamaları için harcamalar kısıtlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili kararı merkez ve yurtdışı birimlerine gönderildi. Gerekçe; tasarruf

Dışişleri Bakanlığı, "mali harcamalarında tasarruf" için 29 Ekim harcamalarını kısıtlayacak.



Bakanlığın, "Temsil ve Tanıtma Giderleri" için merkez ve yurtdışı birimlerine iki farklı genelge gönderdiği ortaya çıktı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine haberine göre bakanlık ilk genelgeyle, "Temsil, tören ve diğer organizasyonlar için yapılan harcamalar kısıtlanacaktır" talimatı verdi.



Habere göre bakanlık, 29 Ekim Milli Gün kutlamalarına ilişkin 2'inci bir genelge daha gönderdi.



Temsilciliklerin "Temsil ve Tanıtma Giderleri" için ek ödenek istediği belirtilen genelgede, henüz Maliye Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelmediği ifade edildi. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelene kadar temsilciliklerden, 29 Ekim Milli Gün resepsiyonu harcamalarında tasarruf etmelerinin beklendiği belirtildi.



Genelgede, resepsiyon için ödeneğinin eksik kalacağını değerlendiren temsilciliklerin ek ödenek talebinde bulunabileceği de kaydedildi. Bu çerçevede temsilciliklerin 20 Ekim Cuma günü mesai bitene kadar Dışişleri Bakanlığı'na bildirim yapması istendi.



Bu arada Türk misyon şeflerinin tasarruf tedbirleri kapsamında 29 Ekim kutlamalarını organize etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.



ulusal.com.tr