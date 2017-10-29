"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

29 Ekim istanbul'da coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim kutlamaları kapsamında İstanbul'da da törenler yapılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in tebrikleri kabul ettiği kutlamaların merkezi Vatan Caddesi oldu.

29 Ekim istanbul'da coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim istanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında ilk tören saat 9.30'da İstanbul Valiliğinde düzenlendi. 

Törene 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, rektörler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin burada katılımcıları karşılayarak davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, tebrikleri kabul etti.

İstanbul'daki törenlerin merkezi Vatan Caddesi oldu.

Trafiğe kapatılan cadde de geniş güvenlik önlemleri alındı.


Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı.

Vatan Caddesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa'dan gelen öğrenciler de katıldı.

Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla başladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #vasip şahin #cumhuriyet bayramı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İspanya: Katalan lider 'eğer hapiste olmazsa' seçimlere katılabilir!
Sonraki Haber
Bursa'da ortalık karıştı! Polis yolu havaya ateş açarak açtı...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.