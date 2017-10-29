29 Ekim kutlamaları kapsamında İstanbul'da da törenler yapılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in tebrikleri kabul ettiği kutlamaların merkezi Vatan Caddesi oldu.

29 Ekim istanbul'da da coşkuyla kutlanıyor.



Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında ilk tören saat 9.30'da İstanbul Valiliğinde düzenlendi.



Törene 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, rektörler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin burada katılımcıları karşılayarak davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, tebrikleri kabul etti.



İstanbul'daki törenlerin merkezi Vatan Caddesi oldu.



Trafiğe kapatılan cadde de geniş güvenlik önlemleri alındı.



Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı.Vatan Caddesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa'dan gelen öğrenciler de katıldı.Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla başladı.