29 Haziran 2019 Cumartesi son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... İlk yargı paketinde neler olacak? Cezalar için...

Yargı Reformu Strateji Belgesi için hazırlanan yasal düzenlemelerin ilk paketi önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Pakette, vatandaşın yargıya ulaşımını kolaylaştıran ve ifade özgürlüğüne ilişkin önemli düzenlemeler yer alacak. Buna göre, 5 yılın altındaki cezalar için Yargıtay yolu açılacak, uzun tutukluk süreleri ise kısalacak. Aynı zamanda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı da getirilecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi için hazırlanan yasal düzenlemelerin ilk paketi Ak Partili milletvekillerinin imzasına açıldı. Paket önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak.



Türk hukuku açısından büyük önem taşıyan belge 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetle özetlenmişti. Belge doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinin bazı ayrıntıları belli olmaya başladı.



Buna göre, ifade ve düşünce özgürlüğü üzerinden yargılanıp 5 yılın altında ceza alanlar için Yargıtay yolu açılacak. Böylece vatandaş aldığı cezaya Yargıtay nezdinde itiraz edebilecek



Strateji belgesi kapsamında yargılamalar da hızlandırılacak. Soruşturma aşamasında toplanan deliller ışığında suçu sabit görülen faile, suçunu itiraf etmesi şartıyla ceza indirimi teklif edilecek. Dava dosyasının gönderileceği mahkemenin de kabul etmesi halinde yargılama kısa bir süre içinde sonuçlanacak.



Uzun süreli tutukluluk da artık sona erecek. Teklifteki düzenlemeye göre, terör ve toplu suçlarda tutukluluk süresi 2 yıldan fazla olmayacak. Ağır cezalık suçlarda 1 yıl, asli ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda da 6 ayı geçemeyecek.



Kanun teklifinde sitelere erişim yasağı konusunda da düzenleme yer alacak. Düzenlemeyle sitenin tamamen kapatılması yerine sadece sorunlu sayfaya erişim yasaklanacak. Bu kapsamda da büyük tartışmalara konu olan "Wikipedia'nın" tekrar açılması gündeme gelecek.



Yeni sistemde Hukuk Mesleklerine Girişi Sınavı da olacak.



Öte yandan strateji belgesinde gazetelerin gelirini yakından ilgilendiren de bir başlık var. İcra satış sisteminde vatandaşlara yansıyan maliyetlerin azaltılması hedefiyle gazete ilanı kaldırılacak. Bu durum ise Basın İlan Kurumu'ndan gelen ilanlarla gelir sağlayan gazetelerin maliyesine olumsuz yansıyacak. İcra ilanlarının kesilmesi durumunda gazetelerin gelirinin yüzde 50'sinin azalacağı belirtiliyor. Gazete yönetimleri, azalmanın dengelenmesi için hükümetin ara formül bulması gerektiği görüşünde.



ulusal.com.tr

