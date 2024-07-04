29 İlde Kıskaç-20 operasyonu: 108 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik bu geniş çaplı operasyonda şüphelilerin güncel yapılanmalar içinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, operasyon sırasında çok sayıda para ve dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı tam olarak şöyle:

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗



2️9️ ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 1️0️8️ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüphelilerin;

📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

📌Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.