29 şirket, 44 çağrı merkezi, 191 gözaltı! 3 milyar dolarlık vurgun iddiasında dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen bir organizasyona yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında toplanan bulgular, organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiğini ve faaliyetlerin farklı ülkelerde kurulan şirketler ile paravan çağrı merkezleri üzerinden sürdürüldüğünü ortaya koydu. Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmaları, organizasyonu yöneten İsrail vatandaşlarının faaliyetlerini Türkiye'ye kaydırma arayışında olduğunu da gösterdi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre organizasyon, İsrail ve ABD vatandaşları hariç dünya genelindeki farklı ülke vatandaşlarını hedef alarak yatırım dolandırıcılığı yaptı.

Bazı şirketler sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden yüksek kazanç vaat eden forex ve kripto yatırım reklamları yayınladı. Bu reklamlar aracılığıyla ulaşılan kişilerin kişisel bilgileri CRM sistemlerine aktarıldı, ardından farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanları mağdurlarla iletişime geçip onları yatırım yapmaya ikna etti. Organizasyonu yöneten kişiler, farklı ülkelerde şirket kurulumu, insan kaynakları ve muhasebe gibi süreçleri planladı. Türkiye'de de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri adı altında yapılanmalar kuruldu.

MAĞDURLARIN KONUŞTUĞU DİLE GÖRE YÖNLENDİRME YAPILDI

Çağrı merkezlerinde çalıştırılmak üzere farklı dilleri bilen kişiler "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındı, bu kişilere özel eğitimler verildi. Mağdurlarla iletişim kurulurken kullanılmak üzere kod adlar ve sahte hayat hikayeleri oluşturulduğu öne sürüldü. Çalışanlar, mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre gruplandırılarak vardiyalı şekilde çalıştırıldı. Dikkat çeken bir diğer detay ise çağrı merkezlerinde İbranice konuşmanın yasak olmasıydı.

MAĞDURLARA SAHTE YATIRIM EKRANI GÖSTERİLDİ

Şüpheliler mağdurları çeşitli yatırım platformları üzerinden para yatırmaya yönlendirdi, ilk aşamada düşük miktarlı ödemeler yaptırdıktan sonra daha yüksek tutarlarda para yatırmaları konusunda ikna ettikleri iddia edildi. Mağdurların yatırdığı paralar, şüphelilerin yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıldı. Mağdurlara, şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında sahte kazanç gösterimleri yapılarak daha fazla para yatırmaları sağlandı. Paralarını çekmek isteyen mağdurlardan ise hesaplarının bloke olduğu ya da vergi ödemesi gerektiği bahanesiyle yeniden para talep edildi, bu talebin ardından iletişim kesildi.

Soruşturma kapsamında Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla, farklı ülkelerde bu şirket ve platformlar üzerinden dolandırıldığını bildiren yüzlerce mağdurun başvurusu dosyaya eklendi. Savcılık açıklamasına göre organizasyon, iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi.

191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüphelinin 286 ikamet adresinin yer aldığı toplam 328 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki bakiyelerine ve kripto para borsalarındaki varlıklarına el kondu.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.