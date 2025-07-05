29 yıllık hapis cezasından ilginç kaçış! Hayvan postu giydi, ayı kapanına saklandı...

Denizli’nin Tavas ilçesinde 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman’ın dağdaki ilginç kaçış hikayesi şaşkınlık yarattı. 8 ay boyunca çadır kurup hayvan postu giyerek ayı kapanına sığındı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
29 yıllık hapis cezasından ilginç kaçış! Hayvan postu giydi, ayı kapanına saklandı...
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Denizli’nin Tavas ilçesinde, 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman’ın yakalanması için jandarma ekipleri gece gündüz evine gidip arama yaptı ancak kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi.

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8 AY ÖNCE DAĞLIK ALANA KAÇMIŞ

Bölgede yapılan araştırmada, Duman’ın en son 8 ay önce dağlık alana yöneldiği tespit edildi. ‘Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan kaydı bulunan Duman’ın yakalanması için önceki gün kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyona JASAT’ın yanı sıra Jandarma Asayiş Komando Timleri ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Faruk Duman operasyonla gözaltına alındı.

29 yıllık hapis cezasından ilginç kaçış! Hayvan postu giydi, ayı kapanına saklandı... - Resim : 2

AVLADIĞI HAYVAN DERİLERİNDEN GİYSİ YAPMIŞ

Yapılan aramada, Duman’ın kurduğu çadırda yaşadığı ve avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı belirlendi. Ayrıca, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği ortaya çıktı. İncelemelerde, yaşadığı yerde Hint keneviri ektiği ve yetiştirdiği tespit edildi. Ormanlık alandaki çadırda 105 gram esrar, çeşitli yaşamsal malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği bulundu. Duman’ın kenevirleri sulamak için özel bir sulama sistemi kurduğu, yaban hayvanlarından korumak amacıyla çevresine ayı kapanı tuzağı yerleştirdiği de saptandı.

Firari şahsın dürbün kullanarak sürekli çevresini gözetlediği ve bu sayede gözlerden uzak kaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Faruk Duman tutuklandı.

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