3 ayda 6,6 milyar liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi! 101 tutuklama
Kocaeli merkezli 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, kurdukları paravan şirketler üzerinden milyarlarca liralık para trafiği yöneten 120 şüpheliden 101'i tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda ağın yapısı deşifre edildi. Ekipler, şüphelilerin yasa dışı yollardan elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla toplam 15 paravan şirket kurduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin, bahis işlemlerinden gelen paraları doğrudan bu şirketler vasıtasıyla altın hesabına aktardığı veya kripto para alımı yaparak sisteme soktuğu anlaşıldı.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 6 MİLYAR 657 MİLYON LİRA
Mali hareketlere yönelik yapılan detaylı incelemelerde, polis ekipleri bahis sitelerindeki hesaplar ile söz konusu 15 paravan şirkete ait banka kayıtlarını mercek altına aldı.
Son üç aylık zaman dilimi içerisinde bu hesaplar üzerinden tam 6 milyar 657 milyon 746 bin liralık bir para akışının gerçekleştiği saptandı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen ilgili banka hesaplarının tamamına el konuldu.
101 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla 30 Haziran tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere toplam 31 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Geniş çaplı operasyonlarda 120 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ile birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ve 108 adet fişek ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcı karşısına çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen 120 kişiden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 101 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.