3 aydır maaş alamıyorlardı: Yürüyüşe geçen madencilere sert müdahale!

Özşen Madencilik işçileri, 3 aydır ödenmeyen ücretleri için firma sahibi Kiremitçiler'in ofisine doğru bir yürüyüş başlattı. Haklarını arayan işçiler, güzergah boyunca jandarma ve polis engeliyle karşılaştı.

ABLUKA İŞÇİLERİ DURDURAMADI

Yürüyüşü durdurmak amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak kararlı olan maden işçileri, önlerine kurulan kolluk kuvveti ablukasını aşarak yürüyüşlerine devam etmeyi başardı.

KAMERALARA YANSIYAN TOKAT ANI TEPKİ ÇEKTİ

Yürüyüşün ilerleyen dakikalarında tansiyon iyice yükseldi. Polis ve jandarma, yürüyüşü sonlandırmak adına madencilere defalarca müdahalede bulundu. İşçilerin cep telefonlarıyla kaydedip paylaştıkları müdahale anlarında, bir çevik kuvvet polisinin maden işçisine tokat attığı anlar net bir şekilde kameralara yansıdı.