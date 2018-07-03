banner982
Posta Gazetesi'nde ayrılık
Posta Gazetesi'nde ayrılık
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!

3 çocuk daha kayıp: Yusuf Yılmaz, Ufuk Tatar, Salih Oral

Önce Eylül, sonra da Leyla'dan geldi kötü haber. Ne yazıkki, üç çocuk daha Hatay, Diyarbakır ve Siirt'e kayboldu. Çocuklar için arama çalışmaları sürüyor.

3 çocuk daha kayıp: Yusuf Yılmaz, Ufuk Tatar, Salih Oral

Silvan'da 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz, Hatay'da konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Siirt'te 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu. 

Ufuk Tatar, Hatay'da ailesiyle birlikte yakınlarına ziyarete gitmişti. Babası ve ikiziyle kaynaktan su almaya gittiğinde kayboldu..

Çoban Yusuf Yılmaz, Diyarbakır'da pazar sabahı saat 05.00'da arazideki hayvanları getirmeye gitmişti. Hala haber alınamadı...

Ve Salih Oral...Babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı. Akşam saatlerinde eşek yalnız başına evine döndü. Aile hemen Jandarmaya haber verdi...

Hatay, Siirt ve Diyarbakır'da kaybolan Yusuf, Ufuk ve Salih için  Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar arama çalışmalarına son süratdevam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kayıp #çocuk #Yusuf Yılmaz #Ufuk Tatar #salih oral #hatay #diyarbakır #siirt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.