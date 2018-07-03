Önce Eylül, sonra da Leyla'dan geldi kötü haber. Ne yazıkki, üç çocuk daha Hatay, Diyarbakır ve Siirt'e kayboldu. Çocuklar için arama çalışmaları sürüyor.

Silvan'da 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz, Hatay'da konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Siirt'te 15 yaşındaki Salih Oral kayboldu.



Ufuk Tatar, Hatay'da ailesiyle birlikte yakınlarına ziyarete gitmişti. Babası ve ikiziyle kaynaktan su almaya gittiğinde kayboldu..



Çoban Yusuf Yılmaz, Diyarbakır'da pazar sabahı saat 05.00'da arazideki hayvanları getirmeye gitmişti. Hala haber alınamadı...



Ve Salih Oral...Babasına ait eşekle köyün yakınındaki Botan deresine gitmek üzere evden çıktı. Akşam saatlerinde eşek yalnız başına evine döndü. Aile hemen Jandarmaya haber verdi...



Hatay, Siirt ve Diyarbakır'da kaybolan Yusuf, Ufuk ve Salih için Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri, korucular ve dalgıçlar arama çalışmalarına son süratdevam ediyor.



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