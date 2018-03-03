Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 büyük devrimi 94 yaşında... 3 Mart 1924'de kabul edilen 3 devrim yasasının yıl dönümünde kamu emekçileri, Cumhuriyet Kadınları ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri alanlardaydı. İstanbul, Ankara ve Antalya'daki eylemlerde, Cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkmak kararlığı haykırıldı

Bundan tam 94 yıl önce, bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli üç devrim yasası kabul edildi.



Bu yasalarla "Hilafet" kaldırıldı. Şer’ iye ve Evkaf Bakanlığı’na son verildi. Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.



Devrim yasalarının kabulünün yıl dönümünde, Birleşik Kamu-İş alanlardaydı. Ankara’da memurlar, Birinci Meclis önünde Nutuk’lu eylem yaptı.



Memurlar adına açıklamayı Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık okudu.



Antalya’da ise Kamu emekçileri Kışlahan’da bir araya geldi. Açıklamayı, Eğitim-İş Şube Başkanı Fatin Iltar yaptı.



İstanbul’da Beşiktaş Meydanı'nda da 3 devrim yasası açıklaması vardı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderdi. Grup adına açıklamayı yapan CKD Şube Başkanı Sevinç Dalyan, devrimler için mücadelede kararlı olduklarını söyledi.



ulusal.com.tr