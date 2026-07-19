3. Dünya Savaşı Kapıda: Emperyalizme Karşı Çözüm Avrasya Cephesi ve Çok Kutuplu Dünya!

Dünya genelinde artan krizler, savaşlar ve Batı merkezli tek kutuplu dünya düzeninin çöküşü, insanlığı tarihi bir eşiğe getirdi. Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini ve 3. Dünya Savaşı tehlikesinin göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını belirten Elşad Mirbeşiroğlu, küresel güvenliğin sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti. DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansının 2.gününde konuşan Mirbeşiroğlu, Uluslararası sistemin tıkandığını ve Avrasya merkezli yeni bir dünya düzeninin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.



"Birleşmiş Milletler Sorumluluğunu Unuttu, İflas Etti"

Dünya üzerindeki çatışmaların ve kan dökülmesinin önlenmesinde mevcut uluslararası kurumların yetersiz kaldığını vurgulayan Mirbeşiroğlu, Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine sert tepki gösterdi. Küresel adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların izleyicisi konumuna düşen Batı merkezli sistemin tehlikelerine dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler Teşkilatı sanki kendi sorumluluğunu tamamen unutmuş. Ulusal hukuk çalışmıyor ve bu çok tehlikeli bir durum ortaya koymakta" değerlendirmesinde bulundu. Mirbeşiroğlu, ülkelerin içişlerine karışıldığı ve liderlerin hukuksuzca hedef alındığı bir düzende dünyanın suskun kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



"Doğu Perinçek'in Öncülüğündeki Çabalar İnsanlık İçin Umut Yaratıyor"

Eski dünyanın yıkılıp yeni ve adil bir dünyanın kurulması sürecinde verilen mücadelenin önemine değinen Mirbeşiroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in vizyonunu ve girişimlerini takdirle karşıladı. Uluslararası platformlarda yürütülen bu ortak diplomasinin önemini, "Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'i tebrik ediyorum çünkü çok önemli işler görmekte. Bu tür konferansların ve platformların olması insanlarda sahiden de umut yaratıyor" sözleriyle ifade etti.



Çözüm Avrasya'da: Türkiye, Çin, Rusya ve İran Sahnede

Dünyanın dönülemez bir şekilde çok kutuplu bir yapıya evrildiğini belirten Mirbeşiroğlu, jeopolitik kuramcı Mackinder'in "Avrasya'nın merkezini kontrol eden tüm dünyayı kontrol eder" teoremine atıf yaptı. Küresel ekonomide ve siyasette liderliğin artık Avrasya ülkelerine geçtiğini belirten Mirbeşiroğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve gücüne dikkat çekti: "Türkiye'mizin çok ciddi askeri potansiyeli vardır ve çok önemli bir coğrafyada yer almaktadır". Rusya, Çin, Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesinin, insanların güven içinde yaşayacağı adil bir dünyanın teminatı olduğunun altını çizdi. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi teşkilatların, barışçıl ve çok kutuplu dünyanın kurucu platformları olduğu vurgulandı.



"Neo-Emperyalizme Karşı Topyekûn Mücadele Şart"

Klasik emperyalizmin şekil değiştirdiğine dikkat çeken Mirbeşiroğlu, Batı'nın artık askeri işgaller yerine devletlerin iç dinamiklerini ve kendi halklarını kullanarak yeni bir sömürü düzeni kurduğunu belirtti. "Yeni bir emperyalizm vardır, bu neo-emperyalizmdir" diyerek tehlikenin boyutuna işaret eden Mirbeşiroğlu, bu sinsi işgal yöntemine karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti. Yeni ve adil bir dünya kurmanın ön koşulunun, bu neo-emperyalist politikalara karşı cesur bir savaş açmaktan geçtiğini ifade etti.