3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyor

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmesinin üzerinden tam 53 yıl geçti. Henüz 24 yaşındaydılar. Türkiye’nin bağımsızlığı için verdikleri mücadele, onları darağacına kadar taşıdı.

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3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyor
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Amerikan emperyalizmine karşı durdular, NATO’ya karşı eylemler düzenlediler. Samsun’dan Ankara’ya “Mustafa Kemal Yürüyüşü”nü gerçekleştirdiler. "Tam bağımsız Türkiye" sloganını hem alanlarda hem de son nefeslerinde haykırdılar.

Türk gençliği ile emekçileri “İşçi-Gençlik el ele” diyerek buluşturdular. Demokratik ve bağımsız Türkiye hayalinin inşasında kararlılıkla yürüdüler. 6 Mayıs 1972’de, darbe rejiminin kararıyla idam edildiler.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de 3 fidanı sosyal medya hesabından andı. Çetin, “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; Tam Bağımsız Türkiye yürüyüşünde önümüzde yürümeye devam ediyor. Mustafa Kemal Yürüyüşçülerinin 10 Kasım 1968’de Anıtkabir özel defterine yazdığı nottaki gibi; Milli Kurtuluş yolunda, Amerikan emperyalizmine karşı ve Atatürk’ün gerçekten izinde olanlar Denizlerin gerçek yoldaşlarıdır. Canlarını Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine feda eden üç fidanı saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
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