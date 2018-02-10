Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.