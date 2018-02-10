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3. Havalimanı 29 Ekim'de hizmete başlıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.

3. Havalimanı 29 Ekim'de hizmete başlıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
 

Etiketler; #3. havalimanı #3. Havalimanı ne zaman açılacak #Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan
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