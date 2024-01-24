3 ilçe saydı! 8 büyüklüğünde deprem uyarısı...

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bingöl için kritik bir uyarı geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret etti.

Ercan, bölgedeki yapıların kayalık yerlerde ve 8 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

O İLLERE DİKKAT!

Öte yandan Ercan, 3 ile işaret ederek "Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" dedi.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde: