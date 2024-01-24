3 ilçe saydı! 8 büyüklüğünde deprem uyarısı...

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, o il için 8 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunarak özellikle 3 ile bu şiddete dayanıklı binalar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

3 ilçe saydı! 8 büyüklüğünde deprem uyarısı...
Son Güncelleme:

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bingöl için kritik bir uyarı geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret etti.

Ercan, bölgedeki yapıların kayalık yerlerde ve 8 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

O İLLERE DİKKAT!

Öte yandan Ercan, 3 ile işaret ederek "Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" dedi.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat.
# deprem # Övgün Ahmet Ercan
Çok Okunanlar
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır?
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Öne Çıkanlar "ABD'nin İstediğini Yapıyoruzu Tüm Dünyaya Canlı Verdik!" │Gece Hattı - Serkan Aksarı "ABD'nin İstediğini Yapıyoruzu Tüm Dünyaya Canlı Verdik!" │Gece Hattı - Serkan Aksarı Şubat ayında pandemi mi geliyor? Şubat ayında pandemi mi geliyor?