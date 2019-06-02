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3 ilçe ve bir beldede yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı

YSK'nın 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

3 ilçe ve bir beldede yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

YSK'nın 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ysk
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