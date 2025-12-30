3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon: 110 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde önceden belirlenen 114 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde toplam 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YILBAŞINDA BENZER SALDIRI TEHLİKESİ

Yakalanan şahısların, Yalova’da saldırıyla bağlantılı oldukları belirlendi. İstihbarat birimleri, söz konusu şüphelilerin İstanbul’da yılbaşı günü, Yalova'dakine benzer saldırı girişimlerinde bulunabileceklerine dair bilgilere ulaştı. Ekipler, olası bir facianın önüne geçmek için operasyonu hızlandırdı.

ANKARA'DA 17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Terörle mücadele kapsamında bir diğer hareketlilik de Ankara’da yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. DEAŞ soruşturmalarında ele geçirilen dijital materyallerin çözümlenmesi sonucu, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri saptanan şüphelilerin 11’inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne sevk işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Dün Yalova’da operasyon için bölgeye giden polis ekiplerine, DEAŞ’ın Horasan koluna bağlı teröristler pusu kurmuştu. Bölgede 7.5 saat süren şiddetli çatışma sonucunda 6 terörist ölü ele geçirilirken, 3 polis memuru şehit olmuştu.