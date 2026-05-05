3 ilde dev "Change" operasyonu: Pert araçları otobüs diye satmışlar!

Polisin tespitlerine göre şebeke, oldukça sistematik bir yöntem izliyordu:

Kaynak: Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen otobüsler kullanıldı.

İşlem: Yangın, kaza veya deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak hurdaya ayrılan (pert) araçların şasi ve motor bilgileri, bu araçlara uyarlandı.

Satış: "Change" işlemi yapılan araçlar, sanki sorunsuzmuş gibi üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Samsun ve Antalya illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonun bilançosu şu şekilde:

Gözaltı: 16 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilenler: Motor ve şasi numarası değiştirildiği kesinleşen 28 araç muhafaza altına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 16 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Polis, şebekenin geçmişe dönük sattığı diğer araçların tespiti için çalışmalarını derinleştiriyor.