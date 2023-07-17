3 ilde orman yangınlarıyla mücadele! Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çalışmalar sürüyor

Ekipler 3 ilde başlayan orman yangınlarını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.

Hatay'ın Belen ilçesi, Mersin'in Gülnar ilçesi ve Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü.

Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi.

120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.