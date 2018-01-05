İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sosyal medya operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'silahlı örgüt' propagandası yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.
İzmir, İstanbul, Siirt ile Aliağa, Menemen ve Urla ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sosyal medya operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sosyal medya operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
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