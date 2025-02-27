3 ilde uyuşturucu çetesine darbe: 11 şüpheli tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli İstanbul ve Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına dair önemli bilgiler verdi. “HÜCRE-14” adı verilen operasyonlarda, cezaevinde bulunan elebaşı M.C.Ö.’nün yönettiği organize suç örgütüne büyük darbe indirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin tamamı tutuklandı.

ÖRGÜTÜN ÇALIŞMA YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda suç örgütünün çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Tespitlere göre örgüt, cezaevindeki elebaşı M.C.Ö.‘nün talimatları doğrultusunda Sinop, İstanbul ve Samsun’da faaliyet gösteriyordu.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin İstanbul ve Samsun’daki bağlantıları aracılığıyla temin edilen uyuşturucu maddelerin, Sinop’a nakledildiği, uyuşturucunun, Gerze ilçesinde depolandıktan sonra torbacılar aracılığıyla satışa sunulduğu ve bu ticaretlerden elde edilen paraların, kiralık banka hesapları üzerinden örgüt üyelerine aktarıldığı öğrenildi.

Operasyonlar sırasında suç örgütünün faaliyetlerine dair önemli deliller elde edildi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: “UYUŞTURUCU ŞEBEKELERİNİ ÇÖKERTMEYE KARARLIYIZ”

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. “Uyuşturucu organize suç örgütlerinin finans kaynağı olarak kullandıkları tüm ağları ve şebekeleri çökertmeye devam edeceğiz” diyen Yerlikaya, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik etti.