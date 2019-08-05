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3 ilin EYT heyeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim Cihan Saraç ile bir araya geldi! İşte ilk açıklama - Son dakika 5 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç ile görüştü. Görüşmede Saraç'a EYT dosyası takdim edildi. Görüşme sonrası açıklama yapan Saraç, "Toplumsal sorunlarını bizlerle paylaşmak isteyen dertlerini anlatmak için gelen #Eyt temsilcileri ile söyleyişi yaptık. Halkın ve milletin tek çözümü Sn RECEP TAYYİP ERDOĞAN dır. Bu sorundan diğer kesimler nemalanma peşindedir" ifadelerini kullandı

3 ilin EYT heyeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isim Cihan Saraç ile bir araya geldi! İşte ilk açıklama - Son dakika 5 Ağustos 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden, Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Saraç'a EYT dosyası takdim edildi.

SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Cihan Saraç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Saraç şunları belirtti:

"Toplumsal sorunlarını bizlerle paylaşmak isteyen dertlerini anlatmak için gelen #Eyt temsilcileri ile söyleyişi yaptık.

Halkın ve milletin tek çözümü Sn RECEP TAYYİP ERDOĞAN dır. 

Bu sorundan diğer kesimler nemalanma peşindedir."

ulusal.com.tr



Etiketler; #erdoğan #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #sakarya #ak parti
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