3 kadın hayatını kaybetmişti! Batman'daki spor salonu yangınında yeni gelişme!

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan ve 3 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibi ve çalışanların da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
3 kadın hayatını kaybetmişti! Batman'daki spor salonu yangınında yeni gelişme!
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Yangın, Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İŞLETME SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında spor salonunun işletme sahibi ile çalışanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.

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