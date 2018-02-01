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3 KHK Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 3 kanun hükmünde kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı. OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'lar görüşülerek kabul edildi

3 KHK Meclis'te kabul edildi

Genel Kurulda, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'lar görüşülerek kabul edildi. AKP, KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun yarın toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #690 #694 #696 #khk
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