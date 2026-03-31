3 Kıtada TSK üsleri! Türkiye'nin küresel üs sıralaması belli oldu!

Türkiye, milli güvenlik menfaatlerini sınır ötesinden koruma vizyonu doğrultusunda, stratejik öneme sahip pek çok bölgede kalıcı askeri üsler tesis etti. Bu kapsamda: Katar, Somali, Libya, Kuzey Kıbrıs, Irak, Suriye, Azerbaycan, Arnavutluk ve Kosova'da TSK üsleri bulunuyor.

TÜRKİYE DÜNYA'DA 4. SIRADA

Sahip olduğu bu yaygın üs ağı, Türkiye’yi küresel askeri güç sıralamasında zirveye yaklaştırdı. Uluslararası savunma ve strateji raporlarına yansıyan verilere göre Türkiye, dünyada sınırları dışında en fazla askeri üsse sahip 4. ülke olma ünvanına sahip.

Yapılan son güncel analizler ve envanter çalışmaları sonucunda Türkiye; ABD, Rusya ve İngiltere'nin hemen ardından gelerek, sınırları dışında en fazla askeri üsse sahip olan dünyadaki 4. ülke konumuna resmen yerleşti.

Bu gelişme, Ankara'nın sadece bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda küresel güvenlik denklemlerinde oyun kurucu ve dengeleyici bir güç merkezi haline geldiğini tescilleyen bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

