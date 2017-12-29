Whatsaap ihbar hattımıza Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ile ilgili bir video geldi. Videoda köprüden geçmek isteyen tüm araçların yan yoldaki dinlenme tesisine yönlendirildiği görülüyor. Bu uygulamanın söz konusu tesise kazanç sağlamak için yapıldığı iddia edildi.

Otoyollarda görmeye alışık olmadığımız bu trafik görüntüsü 3.köprü öncesi bir dinlenme tesisinin önünde çekildi... Çeken de bir vatandaş.



Hem yapımı hem geçiş ücretleriyle sürekli gündemde olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



Ulusal Kanal whatsapp ihbar hattına video gönderen bir vatandaş, köprü ve otoyoldaki dinlenme tesislerinde haksız kazanç sağlandığını savundu.



Ömerli'de bulunan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İbrahim Çeçen ile İtalyan Astardi şirketine ait dinlenme tesisinde yaşanan haksız kazanç iddiası şöyle.



Kazancı düşen dinlenme tesisine gelir sağlamak için tüm araçlar zorunlu olarak yönlendiriliyor. Bu sayede araçların tesislerde durması ve alışveriş yapması hedefleniyor. Ve yine iddiaya göre arıza olduğu söylenen ana yolda da hiçbir sorun yok.



Yaklaşık 5-6 aydır devam eden bu uygulamaya otoyolda trafik sıkıntısı yaşayan vatandaş tepkili. Köprü ve otoyola para ödeyen vatandaş, "Üstüne bir de alışveriş yapmaya zorlanıyoruz" diyor.



ulusal.com.tr