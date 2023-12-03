3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya önemli bir darbe indirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.