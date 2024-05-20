Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.