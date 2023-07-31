3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Detayları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada operasyona ilişkin detaylar da paylaşıldı.

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Detayları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem sınır içi hem de sınır ötesinde terör örgütleriyle kararlı mücadelesi sürüyor.

Son olarak, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!" ifadelerine de yer verildi.

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