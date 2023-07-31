3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Detayları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem sınır içi hem de sınır ötesinde terör örgütleriyle kararlı mücadelesi sürüyor.

Son olarak, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine PKK/YPG'li teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!" ifadelerine de yer verildi.