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3 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... MHP'li Feti Yıldız, mahkum yakınına bu yanıtı verdi

Twitter'da paylaşılan bir videoda, MHP'li Feti Yıldız, bir mahkum yakınının "220 madde var mı" sorusuna verdiği yanıt duyuluyor. Videoya göre, Feti Yıldız "Ama 220 var" ifadelerini kullanıyor

3 Temmuz 2019 Çarşamba son dakika genel af, ceza indirimi, infaz değişikliği ve denetimli serbestlik haberleri... MHP'li Feti Yıldız, mahkum yakınına bu yanıtı verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, bir mahkum yakınının sorusuna yanıt verdi.

Twitter'da paylaşılan mesajda "Mahkumlar sabırsızlıkla tahliye gününü bekliyor artık beklenen gün gelsin" denildi.

Paylaşımda, Feti Yıldız'ın ifadelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Videoya göre, Yıldız, bir mahkum yakınının "220 madde var mı" sorusunu yanıtlıyor.

"220 VAR"

Görüntüde, Feti Yıldız'ın "Ama 220 var" dediği duyuluyor.

İŞTE O VİDEO
 

Etiketler; #genel af #ceza indirimi #infaz değişikiği #denetimli serbestlik #220 madde
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