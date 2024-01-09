3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütüyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.