3 terörist etkisiz hale getirildi! Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz
Terör örgütlerine yönelik sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlara hız verildi. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Hain terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerin şehit olmasının ardından terör örgütlerine yönelik operasyonlara hız verildi.
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere darbe indirmeye devam ediyor.
Son olarak, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha bölgede etkisiz hale getirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
"Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!
Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen… pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU
Kaynak: Anadolu Ajansı