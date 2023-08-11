3 terörist etkisiz hale getirildi! Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz

Terör örgütlerine yönelik sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlara hız verildi. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

3 terörist etkisiz hale getirildi! Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz
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Hain terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerin şehit olmasının ardından terör örgütlerine yönelik operasyonlara hız verildi.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist daha bölgede etkisiz hale getirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

"Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon
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