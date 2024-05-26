3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Mehmetçik terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Etkili olacağı saatler duyurulduMeteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Etkili olacağı saatler duyurulduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl önce bugün hayatını kaybetti: Karadayı kimdir?
22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl önce bugün hayatını kaybetti: Karadayı kimdir?
O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu
O illere fırtına uyarısı yapıldı! 26 Mayıs 2024 Pazar hava durumu
Aşk-ı Memnu'nun ünlü oyuncusundan üzen haber!
Aşk-ı Memnu'nun ünlü oyuncusundan üzen haber!
Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak!
Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak!
400 bin liraya kadar hibe verilecek!
400 bin liraya kadar hibe verilecek!
Öne Çıkanlar Ulusal Kanal'dan vatanseverlere Digitürk çağrısı: Hedef 5 Milyon TL! Ulusal Kanal'dan vatanseverlere Digitürk çağrısı: Hedef 5 Milyon TL! Sokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldı Sokak köpekleri için önerilen çip uygulaması sonuçsuz kaldı