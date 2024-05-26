3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Mehmetçik terör örgütlerine ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.