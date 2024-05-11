3 üst düzey emniyet görevlisine soruşturma! 3 müdürün Ayhan Bora Kaplan ile bağı iddia edilmişti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen 3 üst düzey emniyet görevlisi hakkında soruşturma açıldı. 3 polis müdürü, Ankara Emniyetindeki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

3 üst düzey emniyet görevlisine soruşturma! 3 müdürün Ayhan Bora Kaplan ile bağı iddia edilmişti
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen polisler hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı olan 3 üst düzey isim, 9 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca açığa alınmıştı.

Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Soruşturmaya alınan polislerle ilgili, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiaları gündeme gelmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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