İktidar partisinin, güç kaybetme endişesiyle kabinede yeniden değişikliğe gideceği iddia edildi. Kulislerde, 2018'in Temmuz ayında erken seçim olacağı iddiaları konuşuluyor. 3 ila 4 bakanın da değişeceği belirtiliyor

Erken seçim iddiasıyla kulisler hareketli. Siyaset kulislerinde 2018 Temmuz ayının sonuna doğru, 2019 Mart'taki yerel seçimlerden önce erken genel seçim olabileceği konuşuluyor.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, AKP'nin son yaptırdığı ankette kararsızların oyu dağıtılınca, iktidar partisi ancak yüzde 50 bandını yakalayabiliyor. Bu sonucun 2019'a giderken daha iyiye dönüşmeyeceği düşünülüyor.



Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ekonomi ve siyasette yaşanacak gelişmelerin yüzde 50 oranını yakalamayı güçleştireceği iddia ediliyor. Bu kapsamda da kabinede değişikliğe gidileceği konuşuluyor.



İddialara göre kabinede revizyon en az 3-4 bakanı kapsayacak. Yeni bir revizyonla "Seçim kabinesi" oluşturulacağı dile getiriliyor. Son kabine revizyonu ise 19 Temmuz'da olmuş, 11 değişiklik yapılmıştı.



Öte yandan AKP, istifa etmemekte direnen belediye başkanları ile uğraşırken, ayrıca Meclis Başkanlığı ve komisyon başkanlıkları ile de meşgul.



Kasım ayında Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı, komisyon başkanlıkları ve grup başkanvekillikleri için seçim yapılacak. En kritik olanı ise Meclis başkanlığı seçimi.



Mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın devam edip etmeyeceği tartışılırken, Meclis kulislerinde çeşitli iddialar ortaya atılıyor.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, AKP'liler Kahraman’ın sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle AKP'li bazı isimler el altından Kahraman’ın damadının FETÖ’cü olduğu ve yurtdışına kaçtığı bilgisini yayıyor.



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