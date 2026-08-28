3 yıldır aranıyordu! "Ponzi Mine" lakaplı dolandırıcı Kadıköy'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü şahısların yakalamasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 2023'ten bu yana aranması bulunan ve daha önce işlediği suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan, aralarında ünlü isim ve sporcular olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki "Ponzi Mine" lakaplı Mine Mumcu, Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

KADIKÖY'DE BİR KAFEDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yeri tespit edilen Mumcu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy Suadiye'de bir kafede oturduğu esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüpheliye yaptığı üst aramasında Mine Mumcu'nun üzerinden başka bir kadın şahsa ait kimlik kartı ele geçirildi. Şahsın bu yöntemle uzun bir süredir saklandığı öğrenildi.

38 UYAP ARANMASI VARDI

Yakalanarak gözaltına alınan Mumcu, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliye burada yapılan detaylı sorgulamada, rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kooperatif dolandırıcılığı, yağma gibi suçlardan 38 adet UYAP aranmasının olduğu öğrenildi.

KENDİNİ AVUKAT VE YAHUDİ İŞ İNSANI OLARAK TANITTI

Öte yandan Mine Mumcu'nun işletme mezunu olduğu, sonrasında kendini iletişime geçtiği insanlara bir dönem kendini avukat olarak tanıttığı, bazı zamanlarda ise Yahudi iş insanı olarak tanıtıp isminin "Maria Mine Mumcu" olduğunu söylediği ve böylece birçok ünlü isim, sporcu ve bürokratla bu şekilde iletişime geçip güven aşıladığı öne sürüldü.

Son olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.