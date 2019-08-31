30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüyüş düzenledi

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu bütün yurdu sardı.



Hakkari'de vatandaşlarla ele ele veren Mehmetçik, Şemdinli ilçesindeki Goman Dağı'na "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirdi.



Sıcağa aldırış etmeden zirveye tırmanan vatandaşlar bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.



Coşku geceye de taşındı, ortalık meşalelerle aydınlandı.



İstanbul Haydarpaşa Garı'nda 30 Ağustos'u temsilen 30'dan geri sayım gösterisi yapıldı.



Gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları 10 dakika boyunca gar binası yüzeyine yansıtıldı.



Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.



Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürümeye başladı.



Kutlamalara Hatay'da katılan vatandaşlar da meşalelerle yürüdü.



Edirne, Tekirdağ, Eskişehir'de fener alayı düzenleyen vatandaşlar coşkuya tanıklık etti.



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