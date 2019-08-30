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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Kutlama adreslerinin en önemli noktası Anıtkabir oldu. İlk töreni, devlet erkanı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. 1 numaralı törenin ardından Anıtkabir yurttaşların ziyaretine açıldı. Türk Bayrağını alan 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Önce Devlet Erkanı Anıtkabir'e geldi. Ardından vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti.

Büyük Taarruz'un 97'inci yıl dönümü kapsamında yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. İlk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki siyasi parti liderleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Protokolde kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da yer aldı.

Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen  Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Devlet erkanının katıldığı törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.

7'den 70'e binlerce kişi elinde Türk Bayraklarıyla Ata'sını ziyaret etti. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı yönetici ve üyeleri de Anıtkabir'deydi.

Ulusal Kanal'a konuşan Ankara İl Başkanı Aykut Diş, Büyük Taarruz'daki kararlılığın bugünlere ışık tuttuğunu vurguladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #30 Ağustos
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