30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşlarda ellerinde Türk Bayraklarıyla kutlama alanlarına indi, coşkuya tanıklık etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.İstanbul'da ilk tören valilik tarafından yapıldı. Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Anıta, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever çelenk bıraktı. Arkasından da Vatan Partisi ve diğer siyasi partiler çelenklerini bıraktı.İstanbul'da kutlamanın adreslerinden biri de Vatan Caddesi'ydi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanda yerini aldı.Büyük zafer Büyükada'daki sinagogun cemaati tarafından İzmir Marşı ile kutlandı. Görüntüler büyük beğeni topladı.Çorlu'da 30 Ağustos Zafer bayramının kutlama adresi Atatürk Meydanı oldu.Coşkulu geçen törende şiirler okundu. Halk dansları gösterileri yapıldı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında bir engellinin de olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.Etkinliğe katılanlar hem büyük zaferi kutladı hem de engeliler için farkındalık oluşturdu.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk,yine Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ile özel gösteri yaptı.