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30 Haziran'daki Öncü Kadın kurultayının hazırlıkları sürüyor

"Vatan, Üretim ve Eşitlik İçin Atılım" sloganıyla Ankara'da toplanacak Vatan Partisi Öncü Kadın Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, kadın mücadelesinin gündem olacağı bir kurultay yapacaklarını söyledi. Ayvalı, bütün kadınları 30 Haziran'daki kurultaya davet etti.

30 Haziran'daki Öncü Kadın kurultayının hazırlıkları sürüyor

Öncü kadınların büyük buluşması için geri sayım sürüyor. 30 Haziran'daki Olağanüstü Kurultay için hazırlıklar devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Vatan Partisi Öncü Kadın'ın "Vatan, Üretim ve Eşitlik İçin Atılım" ana sloganıyla yapacağı kurultayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Kurultayın ana sloganının önemine dikkat çeken Ayvalı,  kurultayla oluşacak yeni Öncü Kadın yönetimi ile atılım yapacaklarını kaydetti.

Ayvalı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in de yer alacağı kurultay için bütün kadınlara çağrı yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #öncü kadın
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