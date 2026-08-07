30 ilde dev DEAŞ operasyonu! 104 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 30 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 104 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetleri detaylıca incelendi. Yapılan tespitlerde şüphelilerin:

Terör örgütüyle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'a finansal kaynak sağladıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden active şekilde örgüt propagandası yürüttükleri,

Terör örgütüne üye oldukları ve hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Yakalanan 104 şüpheli hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturmalar başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca operasyonları başarıyla yürüten Jandarma personeline, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.