30 ilde dev FETÖ operasyonu: 91 gözaltı, 64 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 30 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 91 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla ve jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonların gerçekleştirildiğini aktardı.

64 TUTUKLAMA KARARI

Yerlikaya, gözaltına alınan 91 şüpheliden 64’ünün tutuklandığını, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda gözaltına alınanların;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerinin,
Ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduklarının,
Örgüte finans sağladıklarının,
Sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

